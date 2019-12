Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2018 Grijs (CTO)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2018 hebben we geleend van Apple. Je kunt deze laptop alleen via apple.com kopen als je zelf overal de beste hardware selecteert. De laptop is dan ook erg prijzig, namelijk rond de 8000 euro. Deze luxe laptop is van een zeer snelle processor voorzien en is mede daardoor heel erg snel. Deze MacBook biedt maar liefst 4 TB ssd capaciteit en het scherm is zeer goed. Op de vier snelle Thunderbolt-aansluitingen kunnen schermen en randapparatuur worden aangesloten, zij het via een adapter. De accuwerktijd is erg goed: bijna 12 uur. Een MacBook open je door 8 schroeven los te draaien en de onderkant los te trekken. Jammer genoeg zie je daarna dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vast zijn gesoldeerd of gelijmd. Defecte onderdelen vervang je niet zelf, maar die klus laat je over aan Apple of een goede dealer.