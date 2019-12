Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2018 Zilver (MR962N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2018 kochten we op 18 maart bij Coolblue. De inkoopprijs lag erg hoog, namelijk 2529 euro. Voor die prijs koop je makkelijk 2 tot 4 concurrende luxe laptops. Deze MacBook Pro heeft een aluminium behuizing. Het scherm ziet er goed uit en de nauwkeurigheid is ook in orde, maar het scherm is wel erg glanzend. Het toetsenbord is echt wennen, want indrukken voelt heel anders dan bij een traditioneel toetsenbord. De processor is snel, maar de opslag is 256 GB groot en dat is niet zoveel voor een laptop met dit prijsniveau. Daarnaast heeft deze laptop alleen snelle usb-c Thunderbolt-aansluitingen, voor het aansluiten van apparatuur hdmi of het oudere usb-a heb je een dongle nodig. Het gewicht van de laptop is erg laag voor een laptop met een 15 inch scherm: 1,8 kilo. De accuwerktijd is ruim negen uur, zeker niet slecht. De MacBook Pro is open te wrikken na het loshalen van 6 schroeven, maar daarna zie je dat alle onderdelen vast zijn gelijmd of gesoldeerd.