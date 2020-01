Apple MacBook Pro 16" 2019 Zilver (MVVL2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple MacBook Pro 16" hebben we 9 december 2019 gekocht bij Coolblue voor maar liefst 2699 euro. Ondanks de hoge prijs is dit het instapmodel. Hij weegt maar 2 kilo en is voorzien van een luxe aluminium behuizing. Het toetsenbord is verbeterd vergeleken met het vorige 15-inch model. Het scherm is groot en de ssd biedt 512GB aan opslagruimte. Voor meer informatie bekijk je de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.