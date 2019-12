Apple MacBook Pro 16" 2019 Zilver (MVVM2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een compleet nieuw MacBook Pro-ontwerp: het 16-inch scherm is het grootste MacBook-scherm tot nu toe, maar dankzij de dunnere schermranden is de laptop zelf nauwelijks groter dan de 15-inch MacBooks. Ook heeft Apple eindelijk afgerekend met het matige keyboard. Dit model heeft indrukwekkende specificaties met een extreem snelle Intel Core i9-processor, een zeer ruime 1TB ssd en maar liefst 16 GB werkgeheugen. Je kunt hierop vrijwel iedere denkbare taak snel uitvoeren. Hij is voorzien van vier usb-c-aansluitingen en dat betekent dat je standaard apparatuur vaak alleen via een adapter kunt aansluiten. We hebben deze MacBook Pro geleend van Apple.