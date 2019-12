Asus A451LA-WX176H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een vlotte Core i5-processor, een trage harde schijf die net iets minder dan 2 kilo weegt. Het 14 inch scherm is wat kleiner dan gemiddeld, maar wel groot genoeg om lang mee te werken. Helaas is het geen topscherm. Pluspunt is de lange accuwerktijd: 7,5 uur. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het touchpad,