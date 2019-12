Asus A540LA-DM1405T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop lijkt misschien modern, maar is uitgerust met oude techniek. De Intel Core i3-processor is verouderd, en alleen snel genoeg voor eenvoudige programma's. De SSD heeft een opslagcapaciteit van 128 GB en dat is al snel te weinig. Ook de wifi is gebaseerd op verouderde technologie en is daardoor behoorlijk traag. Daarnaast valt ook de accuduur van ongeveer 4,5 uur tegen, evenals de kwaliteit van het scherm. Een pluspunt: met een gewicht van 1,72 kilo is hij behoorlijk licht voor een 15-inch laptop. Je kunt hem dan ook eenvoudig onderweg meenemen. We hebben deze laptop van Asus gekocht bij Wehkamp.nl.