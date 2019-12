Asus A541NA-GQ077T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Asus is vanwege zijn minimale specificaties alleen geschikt voor eenvoudig gebruik, zoals internetten e-mailen en tekstverwerken. Dat ligt aan de Intel Celeron-processor en 4 GB werkgeheugen. Zijn 128 GB SSD geeft de laptop net even wat broodnodige snelheid mee, maar is wel weer aan de krappe kant voor je programma's en bestanden. De accu houdt het slechts 4 uur uit bij gemiddeld gebruik, dat is erg matig. Deze laptop is alleen te koop bij BCC, waar wij hem begin februari inkochten voor €349.