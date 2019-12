Asus EeeBook F205TA-BING-FD018BS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer lichte mini laptop, voorzien van slechts 32 GB osplag. Daarvan is maar de helft beschikbaar, ook heeft dit model weinig aansluitingen: alleen twee keer USB, micro HDMI en micro SD. Voordelen zijn de lage prijs, het lage gewicht (minder dan een kilo) en de zeer lange accuwerktijd. De opslag is op basis van flashgeheugen en dat zorgt dat hij ondanks de langzame processor vlot werkt. Er is alleen nauwelijks ruimte voor bestanden. Deze laptop heeft 0,9 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,