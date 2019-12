Asus Eeebook R417SA-WX011T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goedkope 14 inch laptop voorzien van (vrij goed) TN beeldscherm met een resolutie van 1366x768 pixels. De lage prijs van deze laptop is mogelijk door het gebruik van een relatief trage Intel Celeron processor, 2GB werkgeheugen en 32GB ingebouwde flash opslag. Geheugen is niet uitbreidbaar, maar er is wel ruimte om gemakkelijk een harddisk of SSD bij te plaatsen. Apparaat presteert gezien zijn prijs heel behoorlijk. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,