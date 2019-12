Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus F407MA-EB216T hebben we in september 2019 gekocht bij MediaMarkt voor 379 euro. De processor is niet de snelste en dat merk je al als je een paar vensters in je browser open hebt staan. Wil je hier meer over weten? Bekijk de testresultaten. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.