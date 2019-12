Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus F540UA-DM1204T hebben we eind mei 2019 gekocht bij Wehkamp voor 799 euro. We zagen de laptop ook liggen bij winkelketen BCC. De laptop heeft weliswaar een i7-processor aan boord, maar die is van een ouder type. Recentere types zijn een stuk sneller omdat ze 4 in plaats van 2 rekenkernen hebben. De Asus heeft met een 15,6 inch scherm en is relatief licht: 1,73 kilo. De opslag is in handen van een 256 GB ssd. De kwaliteit van het scherm valt een beetje tegen. De accuwerktijd is 5,5 uur, dat is tegenwoordig niets bijzonders.