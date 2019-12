Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus F540UA-DM680T werd begin december 2018 aangeprezen in de folder van MediaMarkt. Wij hebben hem daar gekocht voor 549 euro. Deze laptop heeft een vlotte i5-processor met 4 rekenkernen aan boord, en dat zou hem van alle markten thuis maken. De SSD is maar 128 GB groot en dat is niet erg veel opslagruimte. Het gewicht is maar 1,73 kilo en de accuwerktijd is met ruim zes uur voldoende.