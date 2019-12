Asus F550LAV-XX444H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Complete laptop met een Core i3-processor en 500 GB harde schijf en dvd-brander. Helaas levert ASUS geen dvd-afspeelsoftware mee. De prestaties van deze laptop zijn prima, al heeft hij duidelijk wel last van het feit dat hij een standaard harde schijf heeft. Daarom is hij wat minder snel in de praktijk dan sommige andere laptops met een minder snelle processor maar vlottere schijf. De laptop is eenvoudig aan te passen: geheugen en schijf zitten onder eenvoudig toegankelijk luik. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,