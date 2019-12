Asus F551MAV-SX1008B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige 15,6 inch laptop met een processor die heel langzaam is. De prestaties van deze chip zijn vergelijkbaar met die van een hele trage instaplaptop van een paar jaar geleden. Als u op zoek bent naar een nieuwe laptop en die moet sneller zijn dan je huidige, dan is er een grote kans is dat deze juist trager is. Verder heeft dit model een 500 GB harde schijf en ontbreekt een dvd-brander. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,