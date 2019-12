Asus F552LDV-SX1068H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met op het eerste oog interessante specificaties: een Intel Core i5-processor en een losse grafische processor van Nvidia. Die Intel-chip is lekker vlot. Maar die grafische processor stelt niet zo heel veel voor. Daardoor is hij eigenlijk overbodig, want hij is te langzaam om een echt voordeel te bieden. Verder is deze 15,6 inch laptop uitgerust met een 500 GB harde schijf en zonder dvd-brander. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,