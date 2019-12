Asus F553MA-BING-SX359B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige laptop met als belangrijk voordeel een laag gewicht: 1,92 kilo is erg weinig voor een laptop met een 15,6 inch groot scherm. Ook de harde schijf is met een capaciteit van 500 GB voldoende groot. Minpunt is de heel erg trage processor waardoor deze laptop eigenlijk voor alles wat er mee gedaan kan worden erg langzaam is. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,