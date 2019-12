Asus F553MA-SX361B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een zeer trage processor. Hij heeft een gewicht van 1,93 kilo en dat is vrij licht voor een laptop met een 15,6 inch scherm. De harde schijf is 500 GB groot en dat is meer dan voldoende. Maar de traagheid van de processor maakt het aantal toepassingsmogelijkheden van deze laptop erg beperkt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,