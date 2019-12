Asus F554LA-XX784H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop die beschikt over een vlotte Core i5, maar die verder is voorzien van een vrij 'basic' configuratie. Een standaard (langzame) harde schijf van 500 GB, niet zo snelle WiFi. Pluspunt is wel het relatief lage gewicht van deze laptop: slechts 1,95 kilo. Dat is weinig voor een laptop met dit formaat. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,