Asus F554LD-XX630H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een Core i5 en een losse Nvidia videokaart. Dat klinkt als een laptop die zeer geschikt is voor wie ook op een laptop wil gamen. Helaas valt dat tegen. De Nvidia grafische processor is een GeForce 820M en die is niet zo heel snel en biedt daardoor nauwelijks voordeel. Pluspunt is wel de grote 1 TB harde schijf. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,