Asus F555LA-XX791H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop met 15,6 inch scherm en een gewicht van 1,97 kilo heeft een paar belangrijke pluspunten: een Core i5 uit de nieuwe vijfde generatie: die snel en behoorlijk vlot is en een SSD. Deze SSD meet 240 GB en maakt deze laptop heel erg snel. Veel sneller dan vergelijkbare laptops zonder SSD. Ook het werkgeheugen is met 8 GB prettig groot. Minpunt is het tegenvallende scherm. Pluspunt is weer de behoorlijk lange werktijd op de accu van 7,5 uur. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,