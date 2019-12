Asus F555LD-DM513H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Complete laptop met dvd-brander, Core i5 en een zelfs een losse grafische processor. Helaas stellen de prestaties van die grafische processor niet zo heel veel voor, waardoor we dit niet een echte gaming laptop zouden willen noemen. Wel heeft deze laptop een 500 GB harde schijf en is de werktijd van zo'n 6,5 uur als je het rustig aan doet best redelijk te noemen. Ondanks de dvd-brander wordt geen geschikte afspeelsoftware meegeleverd.