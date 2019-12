Asus F705NA-BX043T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van Asus is heel erg traag. Dat komt door de combinatie van de simpele Intel Celeron-processor en de langzame 1TB harde schijf. Voor alle taken die je uitvoert heeft de laptop relatief veel tijd nodig. Denk hierbij aan het opstarten van de laptop en het laden van programma's, internetpagina's en grote bestanden zoals films. Langzame laptops zijn vaak wel behoorlijk zuinig, waardoor de accu vaak lang meegaat, maar ook dat valt bij deze laptop helaas tegen. De accuduur is iets minder dan zes uur, een middelmatige score. Ook de kleurweergave van het scherm valt tegen. Al met al zijn er voor zijn prijs van €450 betere en vooral snellere laptops te vinden.