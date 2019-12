Asus F751LAV-TY090H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met een 17,3 inch scherm. Ondanks het scherm is hij relatief licht: 2,68 kilo. De Core i5-processor is vlot, maar de harde schijf traag. Opvallend is dat ASUS een dvd-brander heeft ingebouwd maar geen software meelevert om dvd-films te bekijken. Het scherm is een standaard 17,3 inch scherm: dus geen Full HD-resolutie maar 1600x900 pixels. Het is een standaard laptopscherm, dus qua beeldkwaliteit valt het ten opzichte van een tablet tegen.