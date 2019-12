Asus FX503VD-DM002T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een gaming-laptop met een krachtige Intel Core i7-processor en een Nvidia GeForce GTX1050 grafische kaart aan bood. Daarmee kun je aardig gamen, al zal je soms de grafische instellingen net iets naar beneden moeten schroeven. Verder biedt de laptop behoorlijk wat opslag: een 128GB SSD en een 1TB harde schijf. Wel is hij met een gewicht van 2,55 kilo behoorlijk zwaar voor een 15-inch laptop. De accuduur van bijna negen uur is erg goed te noemen voor een laptop met deze specificaties. We kochten deze laptop van Asus begin april voor €800 bij Alternate.