Asus L210MA-GJ010TS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 1,05 Kilogram en heeft een scherm van 11,6-inch. Hij heeft 64 GB opslagruimte, dat is helaas erg weinig ruimte, je loopt snel tegen de beperkingen op. De opstarttijd had beter gekund. Het rekenhart van deze machine is een Intel Celeron N4020. Dat is een langzame chip. Wij hebben deze laptop volledig getest. Log in of word lid en bekijk onze testoordelen.