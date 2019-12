Asus N550JK-CM082H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een relatief zware laptop: letterlijk en figuurlijk. Een quad-core Intel Core i7-processor gecombineerd met een relatief krachtige videokaart van Nvidia. Goed voor gamen en ander zwaar werk. Het scherm is ook erg mooi. Het is een IPS Full HD-scherm, met prima kijkhoek en touch. Minpunt is het gewicht van 2,6 kilo wat zwaar is voor een laptop van dit formaat en de harde schijf. Dat is weliswaar een 7200-toeren model dat te boek staat als snel, maar in vergelijk met een SSD of SSHD is hij langzaam. Bij deze laptop wordt een losse basspeaker meegeleverd.