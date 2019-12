Asus N550JV-CM068H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer krachtige laptop met een snelle processor en videokaart. Ook het scherm is erg goed en is voorzien van aanraaktechniek. Dat maakt dit een laptop die veel taken aan kan en dan is het jammer dat ASUS het op één punt laat liggen. De techniek is weliswaar snel, maar er is een standaard harde schijf ingebouwd. Weliswaar niet de langzaamste, maar een SSD of combinatie tussen SSD en harde schijf (Hybride harde schijf) had deze laptop veel betere 'gevoelsprestaties gegeven' sommige minder krachtige ultrabooks voelen daardoor sneller aan in de praktijk. De laptop wordt geleverd met een losse basspeaker die de geluidsprestaties verbeteren, maar wel een beetje bedompt laten klinken. Het scherm biedt Full HD-beeldkwaliteit waardoor er veel ruimte is voor programma's en vensters. Nadeel: het hoge gewicht (2,63 kilo) en ook is de accu snel leeg. De WiFi valt tegen.