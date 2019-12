Asus N550LF-CN061H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een snelle laptop, maar de dual-core Core i7 is wel stukken minder snel dan de quad-core varianten die we in vergelijkbare laptops in deze klasse tegenkomen. De grafische kaart is behoorlijk krachtig en de harde schijf is met een capaciteit van 750 GB behoorlijk groot. Het scherm is weliswaar geen touchscreen maar wel van prima kwaliteit en gematteerd. Een nadeel van dit model is wel de zeer matige WiFi. Jammer want een laptop wordt natuurlijk vaak zonder netwerkkabel gebruikt. Er wordt een subwoofer meegeleverd waardoor het geluid beter klinkt (wel een beetje bedompt). De werktijd op de accu valt niet heel erg tegen (3 uur 40 minuten maximaal), maar goed kunnen we het ondanks de zuinige Core i7 niet noemen.