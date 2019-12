Asus N551JX-CN176H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een snelle quad-core processor en vlotte grafische techniek. Die laatste is niet toereikend om games in Full HD te spelen, maar wel stukken sneller dan de grafische processor van de Intel Core i7. Pluspunt van dit model is het mooie, matte Full HD IPS-scherm en de 1TB harddisk