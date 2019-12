Asus N552VX-FY162T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een zeer krachtige processor en grote harde schijf ( 1000 GB) Dat maakt dat hij ook geschikt is voor zware taken. De grafische processor klinkt krachtig, maar is ontoereikend om moderne games op de maximale resolutie van het scherm te spelen. De werktijd op de accu valt met slechts 4 uur tegen