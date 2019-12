Asus N750JK-T4157H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse 'desktopvervanger' met krachtige specificaties zoals een snelle quad-core Intel Core i7-processor en een vrij vlotte Nvidia videokaart. Die laatste is helaas niet snel genoeg om het prachtige matte scherm met veel detail in Full HD aan te sturen. Minpunten van deze laptop zijn de zeer trage 500 GB harde schijf (we zouden een upgrade met een SSD adviseren) en de tegenvallende WiFi-adapter die alleen geschikt is voor 2,4 GHz-netwerken.