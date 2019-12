Asus N750JV-T4055H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer forse (3,4 kilo) laptop met goede specificaties: zeer snelle processor en vlotte videokaart. Ook is er een grote harde schijf ingebouwd met een capaciteit van 1 TB (1000 GB). Het scherm is ook behoorlijk goed al valt de kijkhoek wel wat tegen. Minpunt van deze laptop is het ontbreken van een SSD. Daardoor is hij minder vlot dan sommige laptops met minder snelle hardware maar met zo'n snelle schijf aan boord. Zo duurt het opstarten alleen al behoorlijk lang. De WiFi-verbinding is erg langzaam en alleen geschikt voor 2,4 GHz-netwerken, dat past niet bij zo'n dure laptop.