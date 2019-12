Asus N750JV-T4090H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Krachtige laptop met quad-core Intel Core i7 en snelle grafische kaart. Ziet er desondanks stijlvol uit, een beetje een wolf in schaapskleren. Het gewicht is met 3,3 kg hoog, waar daarvoor krijgt u dan wel een laptop met een fors scherm en potente hardware. Nadeel: deze laptop heeft alleen een grote harde schijf (1 TB / 1000 GB), maar geen SSD. Daardoor is hij op de sprint minder snel als een minder krachtige ultrabook bijvoorbeeld. Het matte scherm is goed en is Full HD. Nadeel van deze laptop is de matige WiFi. Werktijd op de accu (als je het rustig aan doet) is uitstekend voor zo'n zware laptop: 6 uur.