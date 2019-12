Asus N76VB-T4038H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Snelle laptop, alleen niet voorzien van de aller, allernieuwste processor. Maar in de praktijk is het nog steeds een krachtpatser met een grote harde schijf. Nadeel is wel het hoge gewicht en de tegenvallende WiFi-prestaties. Het scherm is met een resolutie van 17,3 inch lekker ruim en biedt een 1920x1080 ‘Full HD’ resolutie. Een prima vervanger voor een desktopcomputer, want met een gewicht van 3,4 kilo is deze laptop wel erg zwaar.