Asus N76VJ-T4093H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse laptop, met een gewicht van maar liefst 3,44 kg. Dat is zwaar en maakt hem minder geschikt om mee te nemen. Meer een laptop voor in en om het huis. De specificaties zijn aantrekkelijk: een Intel Core i5: voldoende snel voor het meeste werk en een Nvidia GeForce GT635M die best geschikt is voor het spelen van moderne spellen zolang je niet in de hoogste resolutie en met 'alles aan' wil spelen. De laptop heeft verder een 17,3 inch Full HD-scherm, dat mat is afgewerkt. Een scherm met goede specificaties en een dito kijkhoek. De harde schijf is 750 GB groot en dat is ook voldoende. De werktijd op de accu is niet geweldig, maar goed genoeg voor een laptop die niet ontworpen is voor gebruik onderweg. ASUS levert een losse basspeaker mee, zo groot als een koffiemok. Die zorgt voor veel betere audioprestaties.