Asus R510CA-XX187H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een vlotte processor. Met een gewicht van 2,19 kilo, een Intel Core i5-processor en een harde schijf van 500 GB klinkt dit als een prima laptop voor een relatief lage prijs. Jammer is daarom dat de werktijd op de accu fors tegenvalt, zelfs als we het rustig aan doen is hij al na 3,5 uur leeg. Dat is wel erg weinig voor een moderne laptop en maakt hem in de praktijk onhandig in gebruik. De adapter moet je dus eigenlijk altijd in de buurt hebben. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,