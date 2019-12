Asus R510CC-XX098H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het nadeel van deze laptop is dat hij niet op alle punten heel erg degelijk overkomt. De configuratie is redelijk al is de losse videokaart te langzaam om echt te kunnen gamen. De WiFi-prestaties vallen tegen. De harde schijf is met 500 GB voldoende. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,