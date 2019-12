Asus R510LD-CN021H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop moet het hebben van zijn mooi klinkende specificaties zoals een Core i7 processor en een grafische kaart van Nvidia. Dat klinkt snel, maar in de praktijk valt het wel mee. De processor is een dual-core versie van de Core i7 en die is maar de helft zo snel als een quad-core variant en de Nvidia grafische processor is een instapversie. Dat maakt hem niet heel snel, nee: het belangrijkste pluspunt van deze laptop is het Full HD-scherm. Daarmee heeft u veel werkruimte tot uw beschikking voor de vensters waarmee u werkt. Ook de harde schijf van 750 GB is een pluspunt door de grote hoeveelheid beschikbare ruimte. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,