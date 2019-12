Asus R510LDV-DM529H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met snelklinkende hardware zoals een Core i7-processor en een Nvidia GeForce 820M aan boord. In de praktijk is hij niet zo heel erg snel. Het is een dual-core Core i7, die is maar een klein beetje sneller dan een Core i5-processor voor laptops. De Nvidia-videokaart is ook niet zo heel snel, niet snel genoeg om een echt voordeel te bieden in een spel. Pluspunt is wel dat dit scherm een Full HD-scherm is.