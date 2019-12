Asus R512CA-SX242H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De prestaties van deze laptop zijn niet heel erg opvallend. Het zit aan de onderkant van wat goed genoeg is om tegenwoordig een laptop te gebruiken. Geschikt voor Office en internet, maar allemaal niet te intensief. Pluspunten zijn het werkgeheugen van 6 GB en de harde schijf van 500 GB. Dat werkgeheugen is een beetje marketing, want deze hoeveelheid heeft pas baat wanneer je intensief een computer gaat gebruiken en daarvoor is hij nou net te traag. De werktijd op de accu valt tegen: 3 uur als je het rustig aan doet. Dat kan beter. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,