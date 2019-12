Asus R553LA-XX142H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De werktijd op de accu is een van de pluspunten van deze relatief luxe uitgeruste laptop van ASUS. 6,5 uur (bij rustig gebruik) is vrij goed. De harde schijf is 500 GB groot en wordt bijgestaan door een 24 GB cache SSD. Die moet zorgen dat de schijfprestaties iets beter worden, maar de opstarttijd van deze laptop (een halve minuut) valt tegen.