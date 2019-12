Asus R556LA-DM801H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een processor met een Core i3-processor die redelijke prestaties biedt, 6 GB geheugen en een gewicht van net iets minder dan een kilo. Wat hem echter bijzonder maakt is het matte Full HD-scherm. Dat is een heel groot voordeel ten opzichte van de standaard HD-schermen in deze klasse. Dat zorgt voort meer werkruimte.