Asus R751LB-T4019H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Relatief luxe uitgevoerde laptop, een aluminium afwerking rond het toetsenbord en luxe onderdelen zoals een dual-core Intel Core i7 (lang niet zo snel als een quad-core-model), 8 GB werkgeheugen en een 750 GB harde schijf. Ook is er een vlotte videokaart van Nvidia ingebouwd die snel genoeg is om ook moderne games te spelen. Het scherm biedt dankzij de Full HD-resolutie veel detail, maar de kijkhoek valt erg tegen. De videokaart is echter niet snel genoeg om moderne games met volledig detail in deze hoge resolutie te spelen. De werktijd op de accu van dit model is bijzonder goed voor een laptop met deze specificaties.