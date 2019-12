Asus R752MA-TY113H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Uiterst trage laptop. De prestaties van deze Celeron N2830 geven het gevoel vele jaren teruggeworpen te worden in de tijd. Een jaar of vijf geleden zou deze chip ook al traag geweest zijn. Hierdoor is deze laptop eigenlijk voor veel taken te langzaam, alleen heel rustig internetten kan hij net goed aan. Pluspunt is wel dat er een harde schijf van 500 GB is ingebouwd en de ongetwijfeld lage prijs.