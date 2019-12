Asus R900VJ-YZ145H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Loodzware (3,8 kilo) laptop met een uitzonderlijk groot scherm (18,4 inch). De hardware die is ingebouwd is hardware van vorig jaar. Maar dat betekent niet dat de prestaties tegenvallen, de procesorprestaties zijn zelfs zeer goed. De quad-core Intel Core i7 is erg snel en prima geschikt voor bijvoorbeeld videobewerking. De videokaart is wel wat verouderd en zeker niet de snelste en niet snel genoeg om een moderne game in goede kwaliteit op het Full HD-scherm te spelen. De harde schijf is relatief vlot in vergelijk met de meeste laptops. Dit komt omdat het een desktopschijf is (3,5 inch) in plaats van de kleinere 2,5 inch schijven die in de meeste laptops worden gebruikt. Het hoge gewicht en de niet zo goede werktij dop de accu maken hem ongeschikt om mee te nemen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:onzuinig met stroom, matige kwaliteit van het scherm,