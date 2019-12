Asus RoG Strix GL531GT-BQ170T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zowel aan de Republic of Gamers naam als aan het uiterlijk zie je dat deze laptop gemaakt is om mee te gamen. Dankzij de nieuwe Nvidia GTX1650-videochip kun je moderne games vlot spelen. De 6-core Intel Core i7-processor en 16 GB geheugen maken hem ook geschikt voor zware software zoals foto- en videobewerking. Een ander voordeel de grote hoeveelheid opslag in de vorm van een 512 GB ssd en een 1 TB hdd, waarmee je veel bestanden mee kunt nemen. Met een gewicht van 2,34 kilo is hij niet geschikt om mee te nemen. We hebben deze laptop voor €1300 gekocht bij Mediamarkt.