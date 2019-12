Asus RX303LA-R5143H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichtgewicht laptop: 1,36 kilo zwaar en voorzien van een 13,3 inch scherm. Daardoor zeer handzaam. Prettig is ook de ingebouwde 128 GB SSD waardoor hij snel opstart, minpunt is wel dat daardoor er maar weinig opslagruimte overblijft (73,3 GB). De werktijd van deze laptop de accu is erg goed. Mede vanwege de SSD is deze laptop erg vlot, ondanks de Core i3-processor. Het scherm is mat afgewerkt en biedt 1600x900. Meer dan in deze klasse gebruikelijk is, maar helaas geen Full HD. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,