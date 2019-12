Asus S430UA-EB062T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten de S430UA-EB062T midden april 2019 bij Wehkamp voor 599 euro. Daarnaast zagen we dit model ook in de schappen liggen bij BCC. Deze laptop heeft een relatief laag gewicht: 1,45 kilo en een 14 inch scherm. De configuratie is eenvoudig: een i3-processor die voor niet al te zwaar werk prima geschikt is. De ssd meet 256 GB en de accuwerktijd is zo'n 7,5 uur. De laptop doet het op zowel de 2,4 als 5 GHz wifi erg goed.