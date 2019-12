Asus S530UA-BQ171T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van het merk Asus is met een gewicht van 1,8 kilo bijzonder licht en daardoor eenvoudig mee te nemen. Dankzij de behoorlijk krachtige Intel Core i5 quad-core processor en 8 GB werkgeheugen is hij daarnaast erg snel en ook geschikt voor de veeleisende gebruiker. Daarnaast heeft hij een 1 TB harde schijf en een 256 GB SSD wardoor je veel bestanden kunt meenemen. Ook de werktijd op de accu is keurig: acht uur. De kwaliteit van het scherm valt wat tegen, vooral door de lage maximum helderheid. We hebben deze laptop voor €750 gekocht bij Wehkamp.