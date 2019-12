Asus Strix FX503VD-DM073T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een opvallende laptop die ook geschikt is voor het spelen van pc games. Dat is mogelijk door de combinatie van een krachtige Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en een GTX 1050 grafische kaart van Nvidia. Ook voor ander zwaar werk is hij prima geschikt. Ondanks dit alles is hij met een gewicht van 2,4 kilo nog redelijk licht voor een laptop met deze specificaties. Ook de accuduur van 9,5 uur is erg goed voor dit type laptop. We kochten de Asus Strix begin februari in voor €999 bij Coolblue.